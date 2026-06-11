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Автомобили

На видео попал момент фатального ДТП в Грозном

Появилось видео с автомобилем, влетевшим в депо пожарной части в Грозном

Кадры с автомобилем, который врезался в депо пожарной части в Грозном, опубликовал Telegram-канал «112».

«Автомобиль на высокой скорости влетел (https://t.me/ENews112/27308) в ворота пожарной части. Четверо сотрудников были госпитализированы», — сообщает канал.

В результате ДТП 22-летний командир отделения Умар Дишниев и 33-летний старший пожарный Мовсар Авдуев получили травмы, несовместимые с жизнью. В МЧС отметили, что мужчины пользовались заслуженным уважением у сослуживцев. За годы работы они неоднократно участвовали в тушении пожаров и спасении людей.

Инцидент произошел 10 июня. На место ДТП выезжала бригада скорой помощи.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. Появились кадры с места аварии.

Ранее сообщалось, что студент, укравший мопед у жены Сергея Жукова, получил 3 года принудительных работ.

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