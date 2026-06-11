«Ночует в парке»: онаниста со спущенными штанами сняли на остановке в Приморье

В городе Спасск-Дальний Приморского края мужчина со спущенными штанами стоял на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасск-Дальний».
«Время первый час ночи, остановка на арматурном, этот онанист третий день находится возле магазина доброцен, остановки и ночует в парке, или же возле хоккейной будки через дорогу открытого рынка», – говорится в публикации.
Местные жители запечатлели нарушителя на камеру. На записи заметно, как спассчанин со спущенными штанами стоит на остановочном пункте.
До этого в Барнауле пассажир автобуса спустил трусы со штанами и потерся о женщину. Пострадавшая начала снимать происходящее на камеру, тогда мужчина решил стремительно покинуть общественный транспорт. На кадрах, которые сняла женщина, заметно, как человек в синей футболке быстро проходит сквозь толпу пассажиров и направляется к выходу.
Кроме того, в Москве полуголая женщина проползла по пешеходному переходу ради видео.
Ранее во Владивостоке водитель напал на женщину с ребенком и попал на камеру.