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Угрожал камнем: во Владивостоке водитель напал на женщину с ребенком и попал на камеру

В Приморье водитель с камнем напал на женщину с ребенком

Во Владивостоке водитель напал на женщину с ребенком, плюнул ей в лицо и угрожал камнем. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока»,

«11.06.2026 года в 13:28, по адресу проспект Столетия 163, я двигалась по придомовой территории в преимущественном направлении движения со своим двухлетним ребенком и матерью. Неизвестный мне гражданин <...> двигался по встречному движению с высокой скоростью. Не уступив мне дорогу, вышел с машины перекрыв проезд», – рассказала пострадавшая.

По ее словам, мужчина подошел к окну автомобиля и плюнул в лицо, после чего взял камень и попытался бросить его в голову водительницы, которая попросила мужчину «успокоиться». Приморка отметила, что в этот момент нарушитель также оскорблял ее, нецензурно выражался и угрожал. Злоумышленник напугал семью пострадавшей.

Также сообщается, что когда водительница продолжила движение, мужчина догнал машину и облил сладкой жидкостью мать и ребенка женщины, а также салон машины. После инцидента ребенок находится в шоковом состоянии, которое сопровождается истерикой.

Ранее полуголая москвичка проползла по проезжей части и попала на камеру.

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