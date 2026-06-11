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«Господи»: полуголая москвичка проползла по проезжей части и попала на камеру

В Москве водитель снял полуголую женщину, которая проползла по переходу

В Москве полуголая женщина проползла по пешеходному переходу ради видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Господи, средь бела дня», – комментирует происходящее водитель.

Автомобилист снял москвичку на телефон. На записи видно, как полуголая женщина в коротком розовом костюме ползет на четвереньках по пешеходному переходу, при этом к ее шее привязана веревка, которая находится в руках у пешехода, снимающего нарушительницу на камеру. На записи также заметно, что мимо женщины проходят люди, которые не обращают внимание на происходящее.

До этого в Барнауле пассажир автобуса спустил трусы со штанами и потерся о женщину. Пострадавшая начала снимать происходящее на камеру, тогда мужчина решил стремительно покинуть общественный транспорт. На кадрах, которые сняла женщина, заметно, как человек в синей футболке быстро проходит сквозь толпу пассажиров и направляется к выходу.

Кроме того, в Воронеже полуголый мужчина пробежался по дороге. Местные жители запечатлели инцидент.

Ранее водитель автобуса, устроивший фатальное ДТП в Екатеринбурге, раскрыл детали.

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