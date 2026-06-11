Появились новые фото горящей «Газели» на СВХ в Москве

Опубликованы фото с места ЧП на СВХ в Москве, где воспламенилась «Газель»

Новые фото с горящей «Газелью» на СВХ в Москве опубликовал Telegram-канал «Агентство Москва».

«Газель» мощно сгорела на СВХ в Головинском районе Москвы. В результате из людей никто не пострадал, а вот ограждению магистрали повезло меньше – его придется восстанавливать. Машину довольно оперативно потушили» - сообщает канал.

О пожаре стало известно утром 11 июня. О перекрытиях на данном участке дороги не сообщается.

Telegram-канал «Агентство «Москва»»

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в реку, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Ранее в Курске у автобуса вывалился двигатель после проезда трамвайных путей.