Марка Belgee прекратила продажи своего самого популярного кроссовера

Кроссовер Belgee X50 покинул российский авторынок, сообщают эксперты агентства «Автостат». Подтверждением этого также стало отсутствие кроссовера X50 в перечне моделей на официальном сайте Belgee.

В настоящее время на сайте белорусского бренда в нашей стране присутствуют только три модели – S50, Х70 и Х50+. Последняя модель появилась в марте этого года, прийдя на смену автомобилю Х50.

Долгое время именно X50 носил статус самой популярной машины марки Belgee на российском рынке. По итогам 2025 года было продано 38 304 шт. X50, 26 146 шт. X70 и 3614 шт. S50.

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