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Автомобили

Марка Belgee прекратила продажи своего самого популярного кроссовера

Belgee свернула продажи кроссоверов X50 на российском рынке
Belgee

Кроссовер Belgee X50 покинул российский авторынок, сообщают эксперты агентства «Автостат». Подтверждением этого также стало отсутствие кроссовера X50 в перечне моделей на официальном сайте Belgee.

В настоящее время на сайте белорусского бренда в нашей стране присутствуют только три модели – S50, Х70 и Х50+. Последняя модель появилась в марте этого года, прийдя на смену автомобилю Х50.

Долгое время именно X50 носил статус самой популярной машины марки Belgee на российском рынке. По итогам 2025 года было продано 38 304 шт. X50, 26 146 шт. X70 и 3614 шт. S50.

До этого россиянам назвали особенности белорусского седана Belgee S50.

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Сачков подвел итоги длительного теста белорусского седана Belgee S50.

За 9,5 тыс. километров пробега автомобиль успел раскрыть свой характер: где-то порадовать, где-то — заставить привыкать. Специалист выделил 10 ключевых особенностей машины.

Ранее калининградский завод «Автотор» начал собирать внедорожники Tank 300.

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