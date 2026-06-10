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Автомобили

Калининградский завод «Автотор» начал собирать внедорожники Tank 300

В России на заводе «Автотор» началось серийное производство внедорожников Tank 300
Tank

В мае 2026 года на калининградском заводе «Автотор» стартовало серийное производство рамного внедорожника Tank 300, сообщает пресс-служба Tank.

Модель предлагается в четырех комплектациях: «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Под капотом — двухлитровый турбомотор на 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Все внедорожники проходят проверку качества по стандартам компании GWM. На них распространяется официальная гарантия и сервис в 67 дилерских центрах Tank в 49 городах России.

Модель адаптирована под российский климат: в «зимний пакет» входят подогрев всех сидений, руля, стёкол, зеркал, форсунок стеклоомывателя и камеры. Также усилена антикоррозийная обработка кузова.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.

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