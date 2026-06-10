Тракториста зажало под сеялкой в Сибири, мужчину пытались достать

В Новосибирской области тракторист попал под сеялку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«25-летний парень вышел из кабины на ходу и оказался под колесом, а после — под сеялкой. Напарник, который сидел с ним, не сразу заметил, что случилось. Трактор он остановил сильно позже», – говорится в публикации.

По данным канала, коллеги пытались достать пострадавшего. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью. В АО «Кудряшовский» начали проверку.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка попала в водоем, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы: у владельца Toyota сломана рука, второй — в тяжелом состоянии.

Ранее в Грозном автомобиль влетел в в депо пожарной части, люди не выжили.