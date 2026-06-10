Подростки закидали камнями автобус с людьми во Владивостоке

Во Владивостоке школьники закидали камнями автобус с людьми и разбили стекла

Во Владивостоке подростки закидали камнями маршрутный автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Ситуация произошла только что на остановке Борисенко. По неизвестным причинам, дети закидали камнями движущийся автобус №31. Один из ударов пришелся на окно, рядом с которым сидела пожилая женщина — осколки посыпались прямо на нее», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что общественный транспорт получил повреждения: у автобуса разбито несколько стекол.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в водоем, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Ранее в Грозном автомобиль влетел в в депо пожарной части, люди не выжили.