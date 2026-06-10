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«Кувыркнулась в воздухе»: россиянка попала на видео, когда сделала сальто в момент ДТП

В Улан-Удэ на видео попал кульбит пешехода в момент жесткой аварии
МКУ (признана в РФ террористической организацией) ЦУДД г. Улан-Удэ

В Улан-Удэ женщина сделала кувырок в воздухе в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Женщина выбежала на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля, двигавшегося по второй полосе, не успел ее заметить. В результате женщина кувыркнулась в воздухе и оказалась под колесами автомобиля», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что в первые секунды после произошедшего водитель не вышел к пострадавшей. О состоянии пешехода не сообщается. По данным канала, авария произошла на остановке «Республиканская больница».

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в водоем, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге.

Ранее последние секунды жизни 19-летнего байкера попали на камеру в Петербурге.

 
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