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Автомобили

В России зафиксировали бум продаж автомобилей Toyota

Продажи Toyota в России в мае выросли на 102,5%
Toyota RAV4

Российские дилеры и серые импортеры подвели итоги мая 2026 года: японский бренд Toyota демонстрирует впечатляющую динамику. За месяц на учет в стране было поставлено 3 тыс. новых автомобилей — это ровно в два раза больше (рост на 102,5%) по сравнению с маем прошлого года, когда было реализовано всего 1488 машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Совокупный результат за первые пять месяцев (январь–май) также приблизился к двукратному росту: реализовано 12,7 тыс. автомобилей, что на 98% превышает показатель аналогичного периода 2025 года (6,4 тыс. шт.).

Безусловными бестселлерами остаются кроссовер RAV4 и большой Highlander. На каждую из этих моделей пришлось примерно по трети спроса: 4,3 тыс. и 4,1 тыс. единицы соответственно. Замкнули топ-5 популярности седан Camry (2,4 тыс. шт.), а также внедорожники Land Cruiser 150 (290 шт.) и Land Cruiser 300 (218 шт.).

Ключевая особенность текущих поставок — их география. «88% автомобилей Toyota (11,2 тыс. шт.), прибывшие в Россию, были произведены в Китае. Естественно, все поставки идут по схемам альтернативного импорта, в том числе через Киргизию», — отмечает эксперт.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили получили скидки в начале лета.

 
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