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Стало известно, как неправильная посадка за рулем вредит мужскому здоровью

Уролог Рябов: гелевые накладки на сиденья в авто сохраняют здоровье малого таза
Shutterstock/FOTODOM

Неправильная посадка за рулем влечет за собой повышенный риск застоя крови в малом тазу и варикоза — особенно у тех, кто к этому предрасположен. Главный уролог сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Максим Рябов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как грамотно настроить кресло в автомобиле, чтобы избежать этих рисков.
 
«Первое и самое важное — правильно сидеть, — заявил Рябов. — Регулируем кресло так, чтобы колени были чуть ниже бедер, а спина плотно прилегала к спинке сиденья. При необходимости используйте поясничную поддержку — помогут специальные накладки на сиденье, их можно купить в любом автомагазине».
 
По словам уролога, в продаже также есть большой выбор эргономичных сидений с гелевыми или ортопедическими накладками. Они снижают давление на промежность, что критически важно для профилактики застоя крови в малом тазу.
 
Также Рябов рекомендовал внимательно следить за температурой в салоне. Особенно осторожно нужно использовать функцию подогрева сидений в теплое время года — перегрев в области таза крайне вреден для мужского здоровья.
 
При длительном нахождении за рулем врач посоветовал делать перерыв на 10–15 минут, обязательно выходить из машины и выполнять легкую разминку: приседания, прыжки, наклоны, вращения тазом, растяжку ног и спины, а также ходить в течение 5–10 минут.
 
Кроме того, Рябов советует соблюдать питьевой режим, не терпеть позывы к мочеиспусканию и вовремя посещать туалет, а при склонности к варикозу — использовать компрессионное белье.

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