Водителям рассказали, какие услуги в автосервисах чаще всего навязывают

Недобросовестные автосервисы навязывают водителям лишний ремонт двигателя, коробки передач, рулевого управления и электроники или замену узлов в сборе вместо ремонта одной детали. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал директор по сопровождению партнеров в международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов.

«Чаще всего «накрутки» происходят там, где клиенту сложнее всего оценить реальный объем работ: в технически сложных и скрытых узлах. Это ремонт двигателя, коробки передач, рулевого управления, сложной электроники», — отметил эксперт.

По его словам, еще один распространенный прием мелких сервисов — замена узлов в сборе (рулевой рейки или генератора) там, где достаточно было бы отремонтировать конкретную деталь. При этом клиенту не объясняют причину поломки и не предлагают менее затратный вариант.

В крупных сертифицированных сетях, напротив, действуют четкие регламенты, прозрачные прайс-листы и внутренний контроль качества. Самойлов подчеркнул, что крупный бизнес сегодня ориентирован на долгосрочные отношения, а не на разовую прибыль. Намеренная накрутка работ не только неэтична, но и экономически невыгодна, поскольку потерянное доверие обходится дороже любого крупного счета.

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