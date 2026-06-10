В продаже появился рамный 435-сильный пикап Nissan

Крупный российский продавец техники, торгующий автомобилями по системе параллельного импорта, наладил поставки гибридных пикапов Nissan Frontier Pro PHEV. Как сообщает журнал Motor, автомобиль можно приобрести за 5,5 млн рублей.

Силовая установка Frontier Pro состоит из «турбочетверки» 1.5 и интегрированного в трансмиссию электромотора, которые в сумме дают 435 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента.

До этого были названы самые надежные в мире автомобили.

Портал iSeeCars составил рейтинг самых надежных марок. Исследователи оценили вероятность того, что автомобиль сможет без серьезных проблем проехать более 400 тыс. километров.

Первое место заняла Toyota. 17,8% машин этого бренда достигают указанного пробега — то есть почти каждая пятая. На втором месте с 12,8% расположился Lexus.

Тройку лидеров замкнула Honda (10,8%). Четвертый результат у Acura — 7,2%, что почти вдвое выше среднего по рынку (4,8%). Пятерку лучших замкнул американский GMC с показателем 4,6%.

Ранее ГАЗ сделал из «ГАЗели» полноприводный грузовик-пятитонник.