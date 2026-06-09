Электрокары и автомобили на газе освободят от транспортного налога в Петербурге

В Петербурге планируют освободить владельцев электрокаров от налога до 2030 года

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект, продлевающий и расширяющие налоговые льготы для владельцев электромобилей и машин, работающих на газе. Соответствующий документ опубликован петербургским парламентом.

Согласно проекту закона, владельцы электромобилей и машин на природном газе полностью освобождаются от транспортного налога независимо от года выпуска и мощности автомобиля. Соответствующая преференция будет действовать до 1 января 2031 года. Однако исключением станут автомобили, признанные Минпромторгом как предметы роскоши.

С 1 июня 2026 года в России ввели новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов, разработанные МЧС. Теперь владельцам таких машин рекомендуется более внимательно подходить к выбору места для стоянки. Так, электромобили и гибриды не рекомендуется оставлять на парковках, которые не оборудованы системами пожарной безопасности. Причем это касается даже ситуаций, когда машина не подключена к зарядке.

Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин, а такие группы следует отделять от автомобилей с обычными двигателями специальными огнестойкими перегородками и системами автоматического тушения.

Ранее были названы электромобили с самой низкой остаточной стоимостью.