Последние секунды жизни 19-летнего байкера попали на камеру в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как байкер опрокинулся в воздухе в фатальном ДТП

Ночью в Санкт-Петербурге байкер разбился при столкновения об автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

«19-летнего мотоциклиста сбила машина, за рулем которой находился 28-летний водитель. Как сообщают в полиции, байкер двигался на красный сигнал светофора», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в автомобиль. От удара байкер подлетает в воздух, переворачивается и падает на дорогу, при этом в момент ДТП автомобильные детали разлетаются по проезжей части. ПО данным канала, на место прибыли медики, которые госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии, но травмы, которые получил байкер оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Балашихе взорвался автомобиль с человеком. Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации.

Ранее на МКАД водитель разбился в жестком ДТП с фурой, пытаясь помочь девушке.