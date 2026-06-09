Парковки в Москве станут бесплатными

Парковки в Москве будут бесплатными в честь Дня России, сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.

«Оставить машину бесплатно можно будет в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», – сообщил глава столицы.

По его словам, платить за парковки не нужно будет 12 и 13 июня, при этом парковки со шлагбаумом будут действовать в обычном режиме.

До этого в Балашихе взорвался автомобиль с человеком. Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

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