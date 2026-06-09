«Выпал из салона»: в Махачкале на видео сняли, как авто с людьми опрокинулось в ДТП

В Махачкале ребенок выпал из автомобиля в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На проезжающую иномарку наехала другая машина. Из-за столкновения авто перевернулось, из него упал малыш. Он сориентировался и схватился за дверь, чтобы не отлететь еще дальше. На помощь быстро прибежали неравнодушные прохожие. По их словам, никто не пострадал», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что в момент столкновения автомобиль получил повреждения, при этом детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Балашихе взорвался автомобиль с человеком. Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

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