Депутат на Ford Mustang попал в жесткое ДТП в Ленобласти

В Ленобласти Ford Mustang с депутатом за рулем протаранил Nissan и влетел в сквер

В центре Приозерска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием спорткара Ford Mustang, за рулем которого находился местный депутат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария случилась на пересечении улиц Калинина и Красноармейской. Там столкнулись Ford Mustang и Nissan. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

По данным канала, за рулем спорткара находился Даниил Пашкин — депутат Приозерского городского поселения и заместитель председателя комиссии по бюджету и экономике. В беседе с журналистами он заявил, что был абсолютно трезв и двигался на зеленый сигнал светофора. По его версии, водитель Nissan начала совершать поворот, не уступив ему дорогу.

Пашкин также рассказал, что пытался избежать столкновения и специально направил машину в сквер, поскольку заранее убедился, что там нет людей. Женщина, управлявшая Nissan, была госпитализирована. Предварительно, у нее диагностирован перелом кисти. Обстоятельства аварии выясняются.

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