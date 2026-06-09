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Автомобили

Депутат на Ford Mustang попал в жесткое ДТП в Ленобласти

В Ленобласти Ford Mustang с депутатом за рулем протаранил Nissan и влетел в сквер
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В центре Приозерска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием спорткара Ford Mustang, за рулем которого находился местный депутат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария случилась на пересечении улиц Калинина и Красноармейской. Там столкнулись Ford Mustang и Nissan. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

По данным канала, за рулем спорткара находился Даниил Пашкин — депутат Приозерского городского поселения и заместитель председателя комиссии по бюджету и экономике. В беседе с журналистами он заявил, что был абсолютно трезв и двигался на зеленый сигнал светофора. По его версии, водитель Nissan начала совершать поворот, не уступив ему дорогу.

Пашкин также рассказал, что пытался избежать столкновения и специально направил машину в сквер, поскольку заранее убедился, что там нет людей. Женщина, управлявшая Nissan, была госпитализирована. Предварительно, у нее диагностирован перелом кисти. Обстоятельства аварии выясняются.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Ранее на МКАД водитель разбился в жестком ДТП с фурой, пытаясь помочь девушке.

 
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