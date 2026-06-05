Минпромторг спрогнозировал рост российского авторынка

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов на сессии по автопрому на ПМЭФ заявил, что Россия через несколько лет может выйти на рынок продажи новых автомобилей в объеме 2,5 млн машин в год, сообщает корреспондент «Газета.Ru».

«Мы рассчитываем через несколько лет выйти на уровень рынка в районе 2,5 млн автомобилей в год. Обьем российской техники должен достичь 80%», — сказал Каримов.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2025 года на российском рынке было продано 1,35 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. С учетом альтернативных каналов поставок этот показатель составил 1,36 млн машин, что на 17% меньше, чем годом ранее.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что доля автомобилей российской сборки выросла до 65% в мае.