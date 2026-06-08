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Автомобили

Фургон Sollers SF5 получит «автомат» раньше «Газели»

В России стартуют продажи фургона Sollers SF5 с автоматической коробкой передач
Sollers

В Москве 16 июня пройдет премьера фургона Sollers SF5 с автоматической коробкой передач. Это первый российский автомобиль в классе легкого коммерческого транспорта, серийно оснащаемый «автоматом», уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе компании Sollers.

Производство обновленного фургона Sollers SF5, который пришел на смену модели «Атлант» (теперь SF4 с «механикой»), было запущено в Елабуге в конце мая. Новинка оснащается дизелем объемом 2,7 литра (150 л.с., 355 Н·м) с системой нейтрализации AdBlue.

Главное отличие новинки — классический 6-ступенчатый автомат Aisin, который пока поставляется из Китая, но имеет явные перспективы локализации. Автомобиль создан для города и пригорода, где «автомат» снижает усталость водителя.

До этого ГАЗ впервые представил «ГАЗель» с «роботом». Трансмиссия — это , по сути, это обычная «механика» с одним сухим сцеплением, но функции переключения передач и выжима педали взяли на себя два электронных актуатора.

Как рассказали инженеры Горьковского автозавода, настройка этих приводов оказалась серьезной технической задачей — однако с ней удалось справиться. Решение о запуске в серию будет зависеть от реального спроса со стороны потребителей — если рынку потребуется такая машина, ГАЗ готов начать ее серийный выпуск.

Ранее стало известно, что в России впервые смогли наладить выпуск собственных подушек безопасности.

 
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