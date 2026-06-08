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Массовое ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На 37 километре МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 37 км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 6 км. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь.

Ранее Газель вспыхнула на МСД в Москве и попала на камеру.

 
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