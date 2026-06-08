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Автомобили

Россияне бросились скупать китайские автомобили с пробегом

Продажи подержанных китайских авто в России выросли на 55% за пять месяцев
Рамиль Ситдиков

По данным автомобильного портала «Дром», за первые пять месяцев 2026 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости. Весной рост оказался еще более заметным — плюс 25%.

Лидерами роста среди марок стали китайские автомобили — их продажи на вторичном рынке увеличились на 55%, хотя их доля пока составляет всего 3%. Самыми востребованными китайскими моделями с пробегом оказались Chery Tiggo T11, Haval Jolion и Lifan X60. Немецкие автомобили выбирали на 37% чаще, спрос на другие европейские и американские бренды вырос на 34%. Корейские авто прибавили 30%, японские — 24%, а наименьший рост показали отечественные машины — всего 14%.

Среди конкретных моделей весной сильнее всего выросли продажи Honda Freed (+76%), Honda Stepwgn (+60%), Volkswagen Golf (+58%), а также Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia (по +52%). Аналитик «Дрома» Игорь Олейников отмечает, что тенденция положительная, хотя процент роста может варьироваться от региона к региону.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили получили скидки в начале лета.

 
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