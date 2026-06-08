«Пытались реанимировать»: в Москве байкер разбился в ДТП

На северо-западе столицы байкер попал в фатальное ДТП с Mitsubishi

На северо-западе столицы движение транспорта затруднено из-за фатальной аварии с мотоциклистом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«На Новокуркинском шоссе (в районе д. 14) произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении Дептранса Москвы.

По данным канала, прибывшие медики пытались реанимировать мотоциклиста, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь. Затем вызвали дополнительную бригаду скорой.

Ранее Газель вспыхнула на МСД в Москве и попала на камеру.