«Иномарку закинуло на обочину»: школьник на BMW устроил гонки с полицией

В Красноярском крае гаишники устроили погоню за 13-летним школьник на BMW

В Шарыпово Красноярского края сотрудники ДПС устроили погоню за 13-летним школьником на BMW. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Шкет услышал требование остановиться, но дал по педали газа. Закончилось все попыткой сделать полицейский разворот — иномарку закинуло на обочину», - говорится в публикации.

По словам несовершеннолетнего нарушителя, автомобиль BMW принадлежит его знакомому. Иномарку отправили на штрафстоянку. Кроме того, на мать подростка составили протокол.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь. Затем вызвали дополнительную бригаду скорой.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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