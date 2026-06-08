Geely Atlas сбил велосипедиста в фатальном ДТП

В Петербурге велосипедист не выжил в фатальной аварии

В Санкт-Петербурге на Приморском шоссе велосипедисты попали в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла накануне днем, 64-летняя водитель за рулем Geely Atlas двигалась в сторону Ольгино. В районе Лисьего носа она съехала в кювет и сбила двух велосипедистов», – говорится в публикации.

По данным канала, 25-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали второго велосипедиста с травмами средней степени тяжести. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мучжина получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на автодороге не сообщается.

Кроме того, в Уфе столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее машина с гаишниками опрокинулась в ДТП на юге Москвы.