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Автомобили

В России установлен новый рекорд по продаже новых автомобилей

Продажи новых автомобилей в России выросли на 25% за первую неделю июня
Илья Наймушин/РИА Новости

За первую неделю июня, в России зафиксирован уверенный рост продаж новых легковых автомобилей: реализовано 29,4 тысячи машин, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущей неделей и на 24,8% выше показателей аналогичной недели прошлого года.Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В сегменте коммерческих автомобилей ситуация хуже — регистрации LCV сократились на 0,5% до 1450 единиц, что на 16,8% ниже уровня прошлого года. Грузовых автомобилей за неделю зарегистрировано 991 штука — минус 3,1% к предыдущей неделе, но плюс 2,7% к прошлому году, отметил эксперт.

Сегмент автобусов показал недельное снижение на 10% (до 197 единиц), хотя относительно прошлого года рост составил 11%. При сохранении текущего тренда июньские продажи легковых автомобилей должны превысить майские 110 тысяч машин, и есть все шансы побить сезонный рекорд апреля, когда было продано 117,5 тысячи автомобилей.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.

 
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