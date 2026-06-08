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Fit Service перечислил недостатки кроссовера Tiggo 4 Pro

Названы слабые места популярного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro
Chery

Кроссовер Tiggo 4 Pro входит в число самых популярных китайских автомобилей в России. Однако и у него есть слабые места. О самых частых обращениях и ремонтах по модели «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин.
 
«Оба двигателя — атмосферный 1.5 л. и турбированный 1.5Т — при внимательном обслуживании ведут себя предсказуемо. При замене масла каждые 7–8 тыс. километров моторы проходят 200–250 тыс. километров без серьезного вмешательства. Турбоверсия чувствительна к перегревам и плохому бензину. Вариатор способен проходить более 200 тыс. километров, но только с заменой жидкости каждые 40–50 тыс. километров. У тех, кто ездит резво, коробка просит ремонта уже к 80 тыс. километров», — сказал Кузин.
 
По словам эксперта, ходовая часть у Tiggo 4 Pro простая. Однако возможен ранний износ сайлентблоков передних рычагов: уже к 20–25 тыс. километров резинометаллические элементы могут застучать. По тормозам типичная проблема — слабые штатные передние диски. Задние механизмы страдают от коррозии, особенно зимой, и требуют периодической профилактики.
 
Кузов и ЛКП — еще одна зона внимания. Сколы на передних деталях, кромках арок и пятой двери, облупившаяся краска на крышке багажника встречаются часто. Глобальной ржавчины, как на первых китайских моделях, уже нет, но за локальными проблемными зонами нужно следить, особенно в регионах с агрессивной зимой, отметил специалист.
 
По электрике претензий больше всего к мелочам. Из-за слабых контактов «глючат» датчики, загораются ошибки ESP, капризничает камера заднего вида. У части владельцев она со временем перестает адекватно показывать картинку и требует замены. Климат-контроль зимой прогревает салон медленнее ожидаемого, а в жару работает на пределе, предупредил Кузин.

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