Россиянам рассказали, сколько автомобили JAC теряют при перепродаже

В России китайские автомобили JAC T8, T9 и J7 уже через два–три года эксплуатации теряют в стоимости от 800 тыс. до 1 млн рублей. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», предоставленном «Газете.Ru». Отчет основан на анализе цен на вторичном рынке для машин 2023–2024 годов выпуска с пробегом около 50–60 тыс. километров.



«Наиболее заметное снижение цены — у среднеразмерного пикапа JAC T8. Подержанный автомобиль сейчас стоит от 2 млн рублей (потеря — около 1 млн рублей). Лифтбек JAC J7 дешевеет на вторичке до 1,18–1,65 млн (потеря — 800 тыс. рублей). Похожая ситуация у JAC T9. На вторичном рынке бензиновые версии 2024 года оцениваются от 2,7 млн рублей. Потеря стоимости составляет 788 тыс. рублей», — говорится в исследовании сервиса.



Кроссовер JAC JS6 за несколько лет дешевеет примерно на 730 тыс. рублей. Пикап JAC T8 Pro также теряет в цене — около 650 тыс. рублей, отмечается в документе. Некоторые модели демонстрируют более умеренное падение стоимости, сообщают эксперты. Например, «паркетник» JAC JS3 дешевеет примерно на 640 тыс. рублей за три года.



По данным аналитиков «Сравни», падение цен на автомобили JAC зависит от модели, типа кузова и популярности на рынке, однако в среднем потеря стоимости остается заметной. Наиболее устойчиво выглядят отдельные кроссоверы, тогда как пикапы и лифтбеки дешевеют сильнее из-за слабого спроса на вторичке.

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