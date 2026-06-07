Автобус с россиянами влетел в дерево, есть пострадавшие

В Саратове автобус с людьми разбился, влетел в дерево

В Саратове автобус с пассажирами разбился, влетев в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области».

«Сообщает наша подписчица. По ее словам, травмы получили две пассажирки. Госпитализировали девушек 19 и 22 лет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что общественный транспорт получил серьезные повреждения: у автобуса смят кузов, полностью разбито лобовое стекло, также отсутствуют несколько стекол, осколки которых могли разлететься по салону в момент столкновения. По данным канала, в настоящее время на месте работают оперативные службы города: спасатели и скорая помощь.

До этого в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мучжина получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на автодороге не сообщается.

Кроме того, в Уфе столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл.

Ранее последние секунды жизни пенсионерки попали на камеру.