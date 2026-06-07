Последние секунды перед жестким ДТП, в котором разбился водитель, попали на камеру

Автомобиль с человеком вспыхнул в момент жесткого ДТП, и это попало на камеру

В городе Братске Иркутской области автомобиль с человек разбился в серьезном ДТП. Об этом сообщил мэр города Братска Александр Дубровин в своем Telegram-канале.

«Серьезная авария на дороге Братской ГЭС произошла рано утром. Автомобиль на большой скорости влетел в препятствие. Пострадавшего водителя автомобиля доставили в больницу», – отметил глава города.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, от удара транспорт начинает искриться, а его детали разлетаются по проезжей части.

До этого в Подмосковье на трассе А-108 (вторая «бетонка», Большое бетонное кольцо) мотоциклист врезался в водительскую дверь кроссовера Skoda Yeti. Мотоциклисту в результате ДТП выжить не удалось. На фото с места происшествия видно, что рядом с лежащим на асфальте пострадавшим столпились несколько человек. Рядом находится мотоцикл. Удар при ДТП пришелся на водительскую дверь белого кроссовера Skoda Yeti: дверь автомобиля вдавлена в салон.

Ранее подросток выпал из окна трамвая в момент движения.