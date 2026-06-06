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У дагестанского блогера Хасбика угнали Toyota Camry

Mash: у блогера Хасбика угнали в Ингушетию Toyota Camry
hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Ингушетии арендовал у дагестанского блогера Хасбика (Хасбуллы Магомедова) автомобиль Toyota Camry и попытался скрыться на нем, отключив спутниковую сигнализацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«У Хасбика угнали Toyota Camry — арендатор попытался скрыться на прокатной машине в Ингушетии», — отмечается в публикации.

По данным Mash, арендатор взял у Магомедова подержанную Toyota Camry на несколько дней для поездок по Дагестану, но при этом направился в Ингушетию, отключив спутниковый навигатор при выезде из Махачкалы.

Хасбулла Магомедов подождал около трех дней, не обращаясь в полицию, а затем опубликовал пост в соцсетях, обратившись за помощью к жителям Ингушетии. В результате добровольцы через несколько часов разыскали угонщика и вернули автомобиль, утверждает Mash.

Ранее блогер Хасбик пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим из-за наводнения в Дагестане.

 
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