Стекло в Changan жителя Перми заело на полгода

Житель Перми подал иск против местного дилера Changan из-за стекла в правой задней двери, которое застряло в открытом положении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Дмитрий два года назад купил за 1,5 млн рублей Changan у пермского дилера «Демидыч». «Китаец» прослужил без косяков ровно до этой зимы. В январе мужчина на пассажирской двери опустил стекло, и его заело. С тех пор в машине круглосуточное проветривание», — отмечается в публикации.

По данным Baza, дилер осмотрел автомобиль и заверил, что заказал необходимые запчасти для ремонта по гарантии, но не выдал автовладельцу подтверждающих документов. Через несколько месяцев, когда автомобилист подал в суд иск на 4 млн рублей, компания не стала признавать свою ответственность и заявила, что клиент не обращался с поломкой, утверждает Baza. Судебное разбирательство продолжается.

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