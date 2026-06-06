Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Стекло в Changan жителя Перми заело на полгода

Baza: владелец Changan с заевшим стеклом хочет отсудить у дилера 4 млн рублей
Changan

Житель Перми подал иск против местного дилера Changan из-за стекла в правой задней двери, которое застряло в открытом положении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Дмитрий два года назад купил за 1,5 млн рублей Changan у пермского дилера «Демидыч». «Китаец» прослужил без косяков ровно до этой зимы. В январе мужчина на пассажирской двери опустил стекло, и его заело. С тех пор в машине круглосуточное проветривание», — отмечается в публикации.

По данным Baza, дилер осмотрел автомобиль и заверил, что заказал необходимые запчасти для ремонта по гарантии, но не выдал автовладельцу подтверждающих документов. Через несколько месяцев, когда автомобилист подал в суд иск на 4 млн рублей, компания не стала признавать свою ответственность и заявила, что клиент не обращался с поломкой, утверждает Baza. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее стали известны причины кризиса немецкого автопрома.

 
Теперь вы знаете
Новый «Мыс страха» от Спилберга и Скорсезе: Хавьер Бардем тянет весь сериал, но не спасает от разочарования
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!