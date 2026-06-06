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Автомобили

Россиянам рассказали, чем Volga K50 отличается от Geely Monjaro

Автоэксперт Кадаков назвал четыре отличия Volga K50 от Geely Monjaro
Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Кроссовер Volga K50, выпуск которого налажен в Нижнем Новгороде, отличается от китайского Geely Monjaro возможностью интеграции со смартфонами, обивкой кресел, увеличенным бачком омывателя и списком комплектаций. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Во-первых, на Волге сразу будет интеграция через Android Auto и Apple Carplay – на исходных «китайцах» второй пункт появился лишь пару лет назад. Во-вторых, материал обивок сидений на Volga K50 – экокожа вместо алькантары», — указал главред «За рулем».

Он также уточнил, что объем бачка омывателя на Volga увеличен с 4 до 5 литров. Также ожидается, что автомобиля отечественной марки будет расширен список комплектаций. Уже известно, что базовая версия кроссовера Volga будет предлагаться россиянам по цене 4,2 млн рублей.

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