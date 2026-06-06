Мотоциклист разбился о Skoda на «бетонке» в Подмосковье

В Подмосковье на трассе А-108 (вторая «бетонка», Большое бетонное кольцо) мотоциклист врезался в водительскую дверь кроссовера Skoda Yeti. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» и публикует фото с последствиями ДТП.

«Подмосковье, г.о. Воскресенск, трасса А108, д. Чемодурово. Мот влетел в «Шкоду», — отмечается в публикации.

Мотоциклисту в результате ДТП выжить не удалось. На фото с места происшествия видно, что рядом с лежащим на асфальте пострадавшим столпились несколько человек. Рядом находится мотоцикл. Удар при ДТП пришелся на водительскую дверь белого кроссовера Skoda Yeti: дверь автомобиля вдавлена в салон.

До этого на видео попал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, у которого колесо отвалилось на ходу в Москве.

Ранее Hummer разорвал Lada при ДТП под Воронежем.