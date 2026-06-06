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Автомобили

Цепная реакция: пауэрбанк взорвался от жары и сжег машину россиянина

В Забайкалье автомобиль выгорел от перегревшегося на солнце пауэрбанка
МЧС Забайкальского края

Перегревшийся на солнце внешний аккумулятор для гаджетов (пауэрбанк) стал причиной пожара в автомобиле, припаркованном на улице Читы. Об этом сообщается на странице «МЧС Забайкальского края» в соцсети «ВКонтакте».

«26 мая в Железнодорожном районе Читы произошёл пожар легкового автомобиля. Специалисты Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю установили причину возгорания — самовозгорание литий-ионной аккумуляторной батареи портативного зарядного устройства, оставленного в салоне автомобиля», — отмечается в сообщении.

В ходе расследования обстоятельств пожара специалисты обнаружили, что наиболее ярко выраженные признаки его очага расположены на переднем пассажирском кресле, где лежал аккумулятор. В МЧС предупредили, что основной причиной возгорания пауэрбанков становится внутреннее короткое замыкание, а при нагреве выше 50–70 °C в аккумуляторе запускается цепная реакция: разлагается защитный слой анода, выделяются горючие газы, а затем — кислород на катоде, что приводит к воспламенению.

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