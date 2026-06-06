Автомобили с новым кодом региона появились на дорогах Москвы

В Москве ГИБДД начала выдавать номера с новым кодом региона 997

В Москве автомобилистам начали выдавать номерные знаки с новым кодом региона — 997, обратила внимание «Газета.Ru».

Один из первых автомобилей, получивших номера серии 997, корреспондент «Газеты.Ru» сфотографировал на проспекте Андропова на юге города, недалеко от парка «Коломенское». Номерной знак новой серии установлен на седане Mazda 3 первого поколения.

Предыдущее пополнение номенклатуры региональных кодов автономеров в Москве произошло летом 2022 года, когда ГИБДД начала выдавать номера серии 977.

Начиная с 1994 года, когда в обращение поступили автономера российского образца, в Москве выдавали знаки с кодом 77. Затем, по мере исчерпания возможных комбинаций букв и цифр, к ним прибавились 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977.

Ранее автономера с новым региональным кодом появились в Санкт-Петербурге.