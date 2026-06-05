Детали калужского производства появятся на автомобилях «Москвич»

На автомобили «Москвич» планируется устанавливать компоненты, производимые предприятиями Калужской области. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«Встречались с заводом «Москвич», у нас уже есть совместная работа с ним. Рассчитываю, что это будет развиваться, потому что по комплектующим надо объединять усилия», — сказал Шапша.

Губернатор Калужской области также отметил, что предприятия калужского автомобильного кластера, занимающиеся производством автокомпонентов, поставляют комплектующие «АвтоВАЗу» и «КамАЗу», а также готовы работать в этом направлении с калининградским «Автотором».

Также Владислав Шапша перечислил компоненты автомобилей калужской сборки, которые выпускаются в России и рассказал о локализации технологических процессов сварки и окраски кузовов на калужских заводах.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владислава Шапши «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что в Калужской области возобновил работу завод двигателей.