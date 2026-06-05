Китайские электрокопии Mercedes-Benz G-класса наводнили Дагестан

В Дагестане все чаще покупают китайские «мини-гелики» за 700 тысяч рублей. Продавцы уверяют, что для их управления не нужны права, номера и регистрация, но на деле первая же встреча с инспектором ДПС грозит крупным штрафом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Миниатюрные электромобили, стилизованные под знаменитый Mercedes-Benz G-класса, производятся в Китае. Они заряжаются от обычной розетки, а при желании в бак можно залить бензин — тогда машина будет подзаряжаться на ходу. В оснащении — автоматическая коробка передач, электронный ручник и поворотники. Кузов сделан из стеклопластика, а каркас — из стальных труб.

По данным Baza, такой «гелик» разгоняется до 70 км/ч, а одного заряда хватает на 150–200 км пробега. Продавцы позиционируют его как идеальный транспорт для подростков и курьеров — якобы из-за отсутствия требований к документам.

Однако юристы напоминают: по закону без прав можно управлять только транспортом, который не развивает скорость выше 50 км/ч. При заявленных 70 км/ч этот мини-автомобиль подпадает под определение мотоцикла или квадрицикла. Для его управления нужны права категории «A» или «B1», а сам транспорт подлежит регистрации. В противном случае владельцу грозит штраф.

До этого стало известно, что китайские электромобили и подзаряжаемые гибриды на европейском рынке дешевеют в два раза быстрее,чем все остальные машины. Это касается и новых и подержанных автомобилей.

По данным издания, проблема затрагивает всех: владельцы получают шокирующе низкие предложения по трейд-ину, лизинговые компании сталкиваются с неожиданными убытками, а сами производители вынуждены компенсировать падение цены через гарантийные программы выкупа.

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