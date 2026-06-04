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Автомобили

Увезли в больницу: на видео сняли первые секунды после того, как иномарка влетела в ТЦ

SHOT: в Подмосковье Renault влетел в торговый центр, человек пострадал

В Московской области Renault влетел в торговый центр. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«60-летний водитель «Рено» на огромной скорости съехал с парковки и протаранил стеклянные окна супермаркета в Истре. Автомобилист снес ограждения и стенды, а также сбил покупателя. Пострадавшего парня увезли на скорой в больницу», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели первые секунды после инцидента. На кадрах видно, что вокруг иномарки разбросаны обломки.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее кульбит байкера во время жесткого ДТП попал на камеру.

 
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