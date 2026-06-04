Крупное ДТП парализовало движение автомобилей в центре Москвы

В Москве на Сухаревской площади произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Большой Сухаревской площади (в районе д. 9) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее реанимобиль с медиками попал в серьезное ДТП, когда спешил к человеку.