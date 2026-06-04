Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Видео: москвич украл iPhone у человека во время драки на проезжей части

112: в Москве мужчина украл iPhone во время драки на проезжей части

В Москве прохожий украл телефон в момент драки на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Компания москвичей праздновала день рождения в заведении известного рэпера Тимати «Kiki». После отдыха друзья вышли на улицу, чтобы покурить. Там девушек начал оскорблять мужчина, завязался конфликт, который перерос в драку», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части. По данным канала, прохожий, который намеревался разнять драку, в итоге украл чужой iPhone, случайно выпавший из кармана одного из участников. Драку пресекли, но нарушитель скрылся с чужим телефоном. Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местоположение нарушителя.

До этого в Тверской области водитель внедорожника устроил ДТП и пытался лопатой разбить проезжающие машины. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

Ранее на видео попало, как водитель Lada попал под обстрел на трассе.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!