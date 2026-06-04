Видео: москвич украл iPhone у человека во время драки на проезжей части

112: в Москве мужчина украл iPhone во время драки на проезжей части

В Москве прохожий украл телефон в момент драки на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Компания москвичей праздновала день рождения в заведении известного рэпера Тимати «Kiki». После отдыха друзья вышли на улицу, чтобы покурить. Там девушек начал оскорблять мужчина, завязался конфликт, который перерос в драку», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части. По данным канала, прохожий, который намеревался разнять драку, в итоге украл чужой iPhone, случайно выпавший из кармана одного из участников. Драку пресекли, но нарушитель скрылся с чужим телефоном. Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местоположение нарушителя.

До этого в Тверской области водитель внедорожника устроил ДТП и пытался лопатой разбить проезжающие машины. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

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