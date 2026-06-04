Появились первые фото российского автомобиля Senat 900

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) публике показали новый российский автомобиль Senat 900. Кадры новинки сделал корреспондент «Газета.Ru».

«Газета.Ru»

Ранее стало известно, что большой седан длиной 5137 мм будет стоить около 8 млн рублей. Также покупателям предложат лимузинную версию с колесной базой, увеличенной на 200 мм. Интересно, что схожая модель Hongqi H9, которая, судя по всему, послужила донором для этих машин, продается примерно за 5,5 млн рублей.

«Газета.Ru»

Все модификации Senat получат бензиновый двигатель мощностью 326 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Нм. Анонса гибридной версии пока не было. При этом уже в стандартной комплектации автомобиль оснащается пневматической подвеской.

«Газета.Ru»

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.