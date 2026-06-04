В России зафиксировали бум продаж новых автомобилей

В мае 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 109,9 тыс. единиц, что на 20,5% больше по сравнению с маем прошлого года. Данные в своем Telegram-канале привел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Эксперт отметил, что с начала года в стране реализовано 492,3 тыс. машин — это на 11,8% выше показателя января-мая 2025 года.

Лидерство сохраняет Lada с результатом 28,4 тыс. автомобилей и долей рынка более 25%. На втором месте Haval (15,8 тыс.), третью строчку занял Tenet (11,5 тыс.). В пятерку также вошли Geely (6,8 тыс.) и Changan (5,2 тыс.). Далее расположились Belgee (5,2 тыс.), Toyota (3,0 тыс.), Jaecoo (2,9 тыс.), Jetour (2,8 тыс.) и Solaris (2,0 тыс.).

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

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