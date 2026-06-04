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Автомобили

В России изменят тарифы ОСАГО

В России к 2030 году тарифы ОСАГО привяжут к безопасности конкретной машины
Григорий Сысоев/РИА Новости

К 2030 году тарифы ОСАГО в России могут стать значительно более персонализированными. Как выяснил ТАСС, соответствующий план уже утвержден правительством РФ. Согласно документу, Банку России, МВД и Минпромторгу совместно со страховым сообществом предстоит разработать механизм расчета стоимости полиса в зависимости от реальных рисков автомобиля.

Структуры должны будут проработать вопрос и индивидуализировать тарифы «в зависимости от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками транспортного средства». Учитывать предлагается «оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP)».

Основой для новых тарифов станет детальная статистика по ДТП. МВД и Минпромторг должны будут регулярно подавать в кабмин доклады, содержащие сведения о технических характеристиках машин, попавших в аварии, а также о тяжести последствий этих происшествий. Ожидается, что система заработает в полном объеме к 2030–2031 годам.

До этого юрист Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

Ранее россиянам рассказали, какой штраф грозит за наезд на птицу.

 
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