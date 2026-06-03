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Автомобили

Названы слабые места китайских автомобилей

Слабая ходовая и плохая коррозионная стойкость признаны общими «болезнями» китайских авто
Виталий Аньков/РИА Новости

Слабыми местами китайских автомобилей эксперты, опрошенные агентством «Автостат», называют ходовую часть, электронику и лакокрасочное покрытие.

Как отметил заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов, у китайских машин нередко встречаются слабая ходовая, быстрый износ шаровых опор и сайлентблоков, невысокое качество отделочных материалов, слабое лакокрасочное покрытие и хром, а также плохая коррозионная стойкость. При этом перечень уязвимых мест зависит от конкретного бренда.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов добавил, что крупные китайские бренды, серьезно работающие в России, обычно адаптируют автомобили под местные условия. Для нашего рынка дорабатывают климатический пакет, подвеску под плохие дороги, настройки электронного блока управления под российское топливо, а часть моделей вообще собирается локально.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.

 
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