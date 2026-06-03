«Провернуло в воздухе»: в Норильске байкеры снесли женщину во время погони от ДПС

В Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Ездуны пытались скрыться от полиции и на огромной скорости врезались в прохожую. От удара женщину провернуло в воздухе, а оба гонщика улетели вперед. Они попытались сбежать, но не смогли и уехали в отделение. Пострадавшая сейчас в больнице», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине.

До этого автомобили с людьми разбились на северо-востоке Москвы и попали на камеру. Авария произошла в районе Свиблово на пересечении проезда Серебрякова и Сельскохозяйственной улицы. На размещенных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, при этом детали разлетелись по дороге.

Ранее люди разбились в фатальном ДТП в Ленобласти.