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Автомобили

В России начались продажи новой версии внедорожника Haval H9

Haval H9 получил внедорожную версию Arctic Trucks за 6,2 миллиона рублей
Haval

Компания Arctic Trucks Russia начала принимать заказы на специальную версию внедорожника Haval H9, получившую обозначение AT35. Стоимость новинки составляет от 6,2 млн рублей, а первые машины покупатели смогут получить уже в текущем месяце, сообщает пресс-служба компании Arctic Trucks Russia.

Главная особенность модификации — крупные внедорожные шины размерностью 35х12.5 R17 (315/70 R17), установленные на оригинальные алюминиевые диски Arctic Trucks. Инженеры установили регулируемую переднюю подвеску с лифтом +2 дюйма и такую же систему сзади, добавив к ней регулируемую тягу Панара. Вдобавок были расширены колесные арки, модернизированы пороги, усилены передние кронштейны крепления кузова к раме и доработаны некоторые элементы кузова.

В результате дорожный просвет увеличился с 224 до 274 мм, колея расширилась с 1635 до 1757 мм, а углы въезда и съезда выросли до 39 и 33 градусов соответственно. Ширина автомобиля с учетом расширителей арок достигла 2140 мм, а высота — 2030 мм.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.

 
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