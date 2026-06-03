Названы проблемы автомобиля, которые возникают из-за неправильного «схода-развала»

Неправильная регулировка углов установки колес автомобиля (в просторечии «сход-развал») ведет к износу шин, перерасходу топлива и проблемам с управляемостью. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.



«При отклонении углов установки колес от их номинальных значений существенно возрастает сопротивление движению, а изменение соотношения между углами поворота управляемых колес, внутреннего и наружного, напрямую влияет на управляемость автомобиля, которая, в свою очередь, неразрывно связана с безопасностью движения», — пояснил Плетнев.



При этом, по словам эксперта, увеличивается износ шин и снижается топливная экономичность автомобиля. Из-за неправильно установленных колес мотор работает с перегрузкой, а бензин уходит быстрее. Водитель может этого не замечать за рулем, но на заправке разница становится очевидной.



Чтобы избежать проблем, специалист рекомендует проводить профилактическую диагностику автомобиля в условиях сервисного центра хотя бы два раза в год — весной и осенью. В числе прочих проверок такая диагностика подразумевает и замеры углов установки колес.



«Их выполнение позволит найти критические отклонения, а последующая регулировка — купировать возможные последствия», — резюмировал Плетнев.

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