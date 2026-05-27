В России обновили список средних цен на автомобили для расчета утильсбора

Федеральная таможенная служба опубликовала свежий перечень средних цен на машины, который используется для расчета утилизационного сбора при ввозе транспорта из стран ЕАЭС. Документ размещен на официальном портале Минпромторга.

Этот реестр — главный инструмент таможенников при оформлении грузовых деклараций. С его помощью проверяют, не занижена ли стоимость ввозимого автомобиля. Если налоги и сборы оказались недоплачены, разницу затем закладывают в утильсбор.

Список начали составлять два года назад, и с тех пор его обновляют не реже раза в три месяца. В апреле 2024 года в нем значилось 3374 позиции, а в свежей версии — уже почти 8 тысяч, а именно 7968 наименований.

Самая дешевая позиция — прицеп за 24,7 тысячи рублей. Самая дорогая — самосвал NHL стоимостью 254,7 миллиона рублей.

Среди легковых автомобилей тоже есть как бюджетные, так и люксовые варианты. Например, Nissan March можно найти за 150,9 тысячи рублей — один из самых доступных вариантов. А Rolls-Royce Phantom Extended оценивается почти в 73,6 миллиона рублей.

Обновленный реестр охватывает не только легковушки, но и грузовики, и коммерческий транспорт. Документ позволяет таможенникам отслеживать занижение стоимости автомобилей, ввозимых из государств Евразийского экономического союза.

